LIVE Sci alpino | prova discesa Cortina 2023 in DIRETTA | partenza posticipata alle 11 30 causa meteo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Ricordiamo infatti che la prima delle due discese previste nel fine settimana, sarà proprio quella che sostituirà la gara mancata a St.Anton, dove invece è stato disputato un superG che era inizialmente previsto per. 10.58 Bisognerà dunque attendere altri 30 minuti per l’inizio della primacronometrata delladid’Ampezzo. L’augurio è che si riesca a disputare regolarmente la. Veniamo dal weekend austriaco di St. Anton in cui, per impossibilità di svolgere le prove, lalibera è stata cancellata. Speriamo non si presenti questa opzione. 10.55 Subito un ulteriore posticipo: la nuovaè ora fissata11:30. 10.54 ...

