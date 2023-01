?Live Napoli-Cremonese 2-2 | c' è Osimhen | palo di Simeone!

CuoreGrigiorosso.com

Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Diego Armando Maradona,e Cremonese si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Maradona' trae Cremonese in tempo reale. Formazioni Ufficiali- CremoneseNAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, ... LIVE Napoli-Cremo 2-1, dentro Felix, Buonaiuto e Tsadjout Questione di par condicio. Quella che il Napoli vuole rispettare anche domani sera contro la Cremonese al Maradona (inizio alle 21, diretta su Canale 5) per gli ottavi di Coppa… Leggi ...94' - Anguissa recupera palla e appoggia a Lobotka, che va da Ndombele. La verticalizzazione per Simeone è però imprecisa. 93' - Ammonito Valeri per un duro intervento ai danni di Politano. 23:03 - RI ...