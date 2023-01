LIVE Milan-Inter | Supercoppa Italiana in DIRETTA | Kjaer parte dal primo minuto!

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.02 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria,, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi 19.00 Buonasera e benvenuti alladifinale di. Buonasera e benvenuti allatestuale di, Simone Inzaghi sfida Pioli per vincere il trofeo. Ilvive un momento non proprio positivo di stagione, ...

Siamo sicuri che ilnon sia quello del primo tempo di Lecce. Mi aspetto una partita di livello " ha dichiarato Pioli alla vigilia . Per Inzaghi, tecnico dell' Inter , si tratta di " un derby ...Dopo il successo in campionato dello scorso 3 settembre, ilpotrebbe vincere due incontri di fila contro l'Inter per la prima volta dal 2011, quando l'ultimo dei tre arrivò proprio in ... Diretta Milan-Inter ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Ecco le scelte di Inzaghi e Pioli per il derby di scena a Riad che mette in palio la Supercoppa italiana Confermate tutte le indiscrezioni delle scorse ore: al centro della difesa Inzaghi schiera ...Tutto pronto a Riad dove fra poco meno di tre ore Milan e Inter scendono in campo pe contendersi il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana 2022. Stefano Pioli propone un 4-2-3-1 con Girou ...