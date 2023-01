LIVE Milan-Inter 0-3 | Supercoppa Italiana in DIRETTA | Lautaro Martinez firma il tris!

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Tra due minuti la segnalazione del recupero. 86? Fallo di Tonali, giallo. 84? Fuori Calhanoglu e Bastoni, dentro De Vrij e Asllani nell’. 82? Dest prova la giocata, ma Bastoni respinge. 80? Fuori Calabria e Giroud, dentro Dest e Rebic nel. 78? Gooooooooooooool,, errore importante di Tomori, l’argentino con l’esterno trova il secondo palo,0-3. 76? Pronti altri cambi nel. 74? Si scalda Lukaku, potrebbe fare gli ultimi minuti. 72?che non riesce a costruire azioni ancora veramente pericolose. 70? Fuori Barella e Dzeko, dentro Correa e Gagliardini nell’. 68? ...

Corriere dello Sport

Finale Supercoppa Italiana trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacae Inter si contendono il primo trofeo della stagione 2022/23: la Supercoppa Italiana.il derby della Madonnina dal King Fahd International Stadium di ...Il confronto tra i due club- INTERCALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVELA SFIDA A SUON DI... BILANCI- Inter è una sfida a tuttotondo. Non solo il derby di Riad che assegnerà la ... Milan-Inter 0-3 diretta: terzo gol di Lautaro Martinez 77' Tris dell'Inter. Tomori si perde Lautaro e tu per tu con Tatarusanu non sbaglia. 0-3. 76' Anche Theo Hernandez entra nella lista dei cattivi dopo un fallo su Correa.MILAN-INTER 0-2 (10' Dimarco, 21' Dzeko) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE 64' - Pioli opera ben tre cambi: Kalulu per Kjaer, Origi per Messias e De Ketelaere per Diaz.