LIVE Milan-Inter 0-2 | Supercoppa Italiana in DIRETTA | tiro di Leao che finisce fuori!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Bennacer a giro con il sinistro, para Onana. 54? Kjaer ferma Lautaro davanti al portiere. 52? Si scaldano gli uomini dell due panchine. 50?dalla sinistra rientra e tira, pallone alto. 48? Bennacer dalla distanza manda alto il pallone. 46? Inizia il secondo tempo! 20.52cinica che sfrutta ogni occasione per segnare,distratto in fase difensiva mentre in quella offensiva si fa vedere con il solito. Partita comunque estremamente emozionante. A tra poco per il secondo tempo! 49?il primo tempo0-2. 47?totalmente in fase offensiva in questo momento. 45? Ci saranno quattro minuti di recupero. 43?che sale di ...