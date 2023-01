LIVE Fognini-Kokkinakis 1-6 2-6 2-4 | Australian Open 2023 in DIRETTA | Andreescu-Bousa al 3° set | a seguire l’azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.25 La spagnola Cristinasi è aggiudicata il secondo set per 7-6 (7) e dunque il match si protrae al terzo set. Si dovrà ancora aspettare prima di vedere in campo. 08.50 I tempi a Melbourne si stanno dilatando dal momento che il clima è tutt’altro che ideale e gli addetti al campo sono costretti a intervenire con gli stracci per asciugare il campo nella zona delle righe. Per questo, la partita trae Buosa è stata interrotta più volte 08.03 Perturbazione che è proseguita anche quest’oggi, causando non pochi problemi all’organizzazione. Allo stato attuale delle coseproseguiranno sempre sul campo della KIA Arena, dopo l’incontro in corso tra la spagnola Buosa e la canadese ...