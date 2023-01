LIVE Conegliano-Mulhouse 25-15 volley | Champions League volley femminile in DIRETTA | tutto facile nel primo set per le Pantere!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-15 Ilset si chiude con un muro di De Kruijf su Coneo! 24-15 Si insacca l’attacco di Anna Haak. 24-14tempo dietro di De Kruijf. 23-14 Scappa la battuta di Squarcini. 23-13 Magia di Wolosz, Gray non sbaglia in pipe. 22-13 Fast vincente di Van Avermaet. 22-12tempo imprendibile di Squarcini. 21-12 Lungo il servizio di Wolosz. 21-11 Diagonale profonda di Gray. 20-11 Pallonetto spinto di Isabelle Haak. 19-11 Murone di Squarcini su Rousseaux! 18-11 Sette vincente di Squarcini. 17-11tempo appoggiato di Van Avermaet. 17-10 Scappa il servizio di Paradzik. 16-10 Finisce qui la serie al servizio di Robinson Cook. 16-9 Errore in attacco di Tchoudjang. 15-9 Ancora una volta Gray approfitta di una slash. 14-9 Ancora una ...