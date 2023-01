Lite sul bus a Milano | accoltellato ragazzo | 21enne in fin di vita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Unafinita in tragedia, con undi 21 anni che ora lotta tra lae la morte a causa di una violenta coltellata. È successo nella serata di oggi, 17 gennaio, a, in viale Famagosta, verso le ore 20:10. Il giovane, di origini straniera, si trovava sul bus Atm della linea 71 quando ha avuto una discussione con un’altra persona, al momento non identificata. La coltellata dietro l’orecchio I due hanno iniziato a litigare, per motivi ancora sconosciuti. Arrivati alla fermata di Famagosta, i due sono scesi dal bus. Ma laevidentemente non si era conclusa, perché uno dei due ha colpito l’altro. Lo sconosciuto ha estratto un coltello e ha ferito gravemente ildietro l’orecchio. Ilè subito apparso in condizioni molto serie. I medici e ...