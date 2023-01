Lite su un autobus a Milano | 21enne accoltellato al collo | è grave

Open

Prima lasull', poi il sangue. Un 21enne è stato accoltellato a Milano dopo essere sceso alla fermata Famagosta, nella periferia sud della città meneghina. Per questo è stato trasportato in codice ...Secondo le prime informazioni, all'origine dell'accoltellamento ci sarebbe unatra due giovani a bordo del bus 71. Giunti a Famagosta, scesi entrambi dal mezzo, uno dei due, al momento ignoto, ... Milano, 21enne accoltellato dopo la lite sull'autobus: è grave Un giovane è stato ferito questa sera con un'arma da taglio in viale Famagosta, a Milano. L'uomo è stato trasportato dai soccorritori del 118 all'ospedale San Paolo. E' accaduto intorno alle 20.10. Il ...ALBISSOLA MARINA - È stato arrestato il giovanissimo che nel pomeriggio di ieri avrebbe accoltellato un suo coetaneo dopo una lite alla fermata dell'autobus. In manette un ragazzino italiano ritenuto ...