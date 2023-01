Lite su un autobus | 21enne accoltellato a Milano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’accoltellamento sarebbe scaturito al culmine di unatra due stranieri. Il ferito è stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita

Prima lasull', poi il sangue. Un 21enne è stato accoltellato a Milano dopo essere sceso alla fermata Famagosta, nella periferia sud della città meneghina. Per questo è stato trasportato in codice ...Secondo le prime informazioni, all'origine dell'accoltellamento ci sarebbe unatra due giovani a bordo del bus 71. Giunti a Famagosta, scesi entrambi dal mezzo, uno dei due, al momento ignoto, ... Lite su un autobus a Milano, 21enne accoltellato al collo: è grave Nuovo incendio nell'ex residence Jolly di via Cavezzali: le fiamme si sono propagate nella notte. Un uomo ha cercato la fuga buttandosi dalla finestra ...La lite in bus, accoltellato a Famagosta un ragazzo di 21 anni, ora grave al San Paolo: l'aggressore ha fatto perdere le proprie tracce ...