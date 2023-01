L’Inter vince la Supercoppa | quanto vale il trofeo

Fanpage.it

Per'ex Juve Massimo Mauro, invece, "3 - 1 ". 19:40 Dzeko vs Giroud, sfida tra veterani I numeri dei due bomber over 35 che saranno i protagonisti della sfida di Supercoppa Italiana ...Milan -Va in scena per la seconda volta ,'unico precedente nel 2011 2) LA SCUDETTATAAL 71% Questa sarà la 35ª edizione della Supercoppa Italiana: nel 71% delle precedenti ha alzato ... Cosa vince chi vince la Supercoppa Italiana: quanto guadagnano ...