L’Inter vince la Supercoppa Italiana | 3-0 dirompente | Milan ko Dzeko e Lautaro decisivi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)ha vinto la, battendo ilcon un roboante 3-0 nella sfida andata in scena al King Fahd International Stadium di Riyadh (Arabia Saudita). Nel derby della Madonnina giocato in campo neutro, i nerazzurri sono risultati superiori e sono riusciti a conquistare il trofeo per la settima volta nella loro storia dopo quelli alzati al cielo nel 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021. I rossoneri rimangano invece fermi a quota sette nell’albo d’oro (alle spalle della capolista Juventus a quota nove) e non ripetono il trionfo del 2011, quando andò in scena l’unica stracittadina in questa competizione.ha conquistato il primo trofeo della stagione: l’annata agonistica si chiuderà con almeno un titolo in bacheca, comunque vadano la Champions League e la difficile rincorsa in ...