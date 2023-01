L’Inter vince la settima Supercoppa Italiana Milan tramortito | Dimarco | Dzeko e Lautaro in gol

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)travolge unirriconoscibile 3-0 e conquista ladella sua storia grazie alle reti di. La squadra nerazzurrail primo derby in finale, dopo che gli altri due precedenti se li era aggiudicati il(1977 in Coppa Italia e 2011 in). Troppi gli errori individuali per la formazione di Pioli che dall’87’ del match con la Roma non è più riuscito a reagire. A condannare i rossoneri però sono gli errori decisivi dei senatori: Tonali sbaglia sul secondo gol, mentre Tomori libera la strada al terzo gol di. È l’approccio del resto ad indirizzare una finale senza storia. La prima azione pericolosa porta ...