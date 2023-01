L' Inter conquista la Supercoppa a Riad | Dimarco | Dzeko e Lautaro travolgono il Milan per 3 - 0

Tuttosport

Forte del vantaggio l'rientra 'morbidà in campo e lascia qualche spazio in più agli avversari, che proprio come a Lecce sono costretti a rimontare. Per questo osano e creano, ma Onana deve ...Con una grande prestazione l'batte 3 - 0 il Milan ela Supercoppa Italiana. A Riad decidono le reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro: guarda ... Milan-Inter 0-3: Dimarco-Dzeko-Lautaro, trionfo di Inzaghi in Supercoppa L'Inter batte 3-0 il Milan e vince la Supercoppa 2023. Nella sfida a Riad, in gol nel primo tempo al 10' Dimarco, al 21' Dzeko. Nella ripresa, al 32' gol ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. L'Inter batte 3-0 il Milan e ...