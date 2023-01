L' Inter concede il bis in Supercoppa | Milan travolto 3-0 a Riyad

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'si conferma padrona dellaitaliana. Al King Fahd Stadium di, in Arabia Saudita, i nerazzurri vincono nettamente il Derby contro ile difendono così il trofeo conquistato lo scorso anno contro la Juve. Di Dimarco, Dzeko e Lautaro le reti con cui l'si impone per 3-0 contro i cugini rossoneri, vincitori dell'unico precedente nel 2011. Per la Beneamata è la Settimaitaliana nella sua storia (proprio come i cugini), la quarta personale per Simone Inzaghi da allenatore che eguaglia così il primato di Marcello Lippi e Fabio Capelli. Partita senza storia, dominata dai nerazzurri micidiali ad approfittare delle numerose defaillance della difesa avversaria. Alnon è bastato mantenere un sostanziale controllo del gioco, gli ...

Commenta per primo Milan -0 - 3 Onana 6 : Attento sulla conclusione a giro di Leao, quando alza sopra la traversa la ... Bastoni 7 : A Messiassolo di arretrare palla al piede. Vede il ......importante in campionato del Napoli capolista che nonpause. In più, in particolare i rossoneri sono reduci dalla sconfitta e dall'eliminazione dalla Coppa Italia. Un po' meglio l'che ... Supercoppa, l'Inter concede il bis: Milan travolto 3-0 a Riyad Dalle 20, a Riad, in Arabia Saudita, è andata in scena la Supercoppa italiana tra il Milan, vincitore dello scudetto, e l’Inter, detentrice della Coppa Italia. Ad avere la meglio sono stati i nerazzur ...5.5 Tatarusanu A parole chiama alla calma i compagni ma coi gesti li terrorizza. 5 Calabria Esce malconcio dal duello in fascia fra terzini tifosi. Dal 34’ st Dest 5.5 Niente da segnalare. 4.5 Kjaer H ...