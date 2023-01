L' ideatrice del progetto - la farmacista e cosmetologa Myriam Mazza - spiega come riesce a garantire il diritto alla bellezza | contenendo gli effetti collaterali delle terapie oncologiche sulla pelle

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) «Bisogna riconoscere il potere terapeutico dellache rappresenta uno strumento di benessere e prevenzione». Ad affermarlo ènapoletana,delRicomincio da Me che prevede laboratori di dermocosmesi gratuiti per pazienti. Leggi anche › Psiconcologia: ddiagnosi di un tumore,affrontare la cura del corpo e della mente Tumore al seno: che impatto havita di una donna? ...

Rai Storia

L'appuntamento è rivolto a insegnanti, educatori e adulti interessati, nell'ambitociclo ' ... Per informazioni: 0532418231 - info.niccolini@comune.fe.it Francesca Solmi conduttrice e(...La giuria, presieduta da Diletta Nicastro e composta da Anna Maria de Majo (professoressa econcorso), Silvia Sottile (giornalista) e Donatella Cerboni (critica letteraria), sceglierà ... Venti anni di Radio3 Scienza - RAI Ufficio Stampa Il 6 gennaio 2003 andava in onda la prima puntata di Radio3 Scienza. Sono passati vent’anni, e quasi due dalla scomparsa dell’ideatrice del programma, Rossella Panarese. In occasione di questa duplice ...Silvia Moroni è la simpatica ideatrice di "Parla sostenibile", una pagina Instagram di successo in cui fa divulgazione su ambiente, sostenibilità e cibo. In occasione del "Pizza day" di oggi, ha anali ...