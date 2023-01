Libri | ‘D’inverno’ di Katherine May

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Circostanze impreviste come una malattia improvvisa, un lutto, una separazione o la perdita del lavoro possono far deragliare una vita. Periodi di scompiglio possono essere fonte di scompensi e paure. Può darsi che ci si trovi già in bilico sul ciglio del burrone, ma perMay l’inverno comincia davvero quando il marito si ammala, il figlio smette di frequentare la scuola e i suoi stessi problemi di salute la portano a lasciare un lavoro troppo impegnativo. In una commovente narrazione personale,May racconta nel libro ‘D’inverno ‘(Tea, 272 pagine, 16,80 euro), da pochi giorni in libreria, non solo come ha affrontato questo periodo doloroso, ma anche come ha imparato ad abbracciare le inattese opportunità che l’inverno le ha offerto. La luce può emergere da molte fonti: le celebrazioni di un solstizio e il letargo dei ...