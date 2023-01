Libero De Rienzo | la notizia un anno e mezzo dopo la morte

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)De, unlaarriva la sentenza del tribunale.De, attore tra i migliori della sua generazione, era morto il 15 luglio 2021 a Roma, nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo. La Procura di Roma aveva aperto un’inchiesta pocoil decesso dell’attore, per accertarne le cause.Deera morto in seguito “ad un arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta da eroina”.le indagini era finito a processo Mustafa Minte Lamin, il pusher gambiano di 33 anni, che cedette drogaDe. Il giudice monocratico di Roma ha assolto Minte Lamin dall’accusa di ...

