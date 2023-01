Libero De Rienzo | il pusher che gli ha venduto la droga condannato a 8 anni

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilche halaDeè statoa 8. Si chiama Mustafa Minte Lamin ed è un gambiano di 33. L’attore era morto il 15 luglio del 2021 per overdose nella sua abitazione. La decisione è stata presa dal giudice monocratico di Roma che ha assolto però l’imputato dall’accusa di morte come conseguenza, condannandolo per cessione di. Il giudice ha confermato dunque la cessione delle sostanze stupefacenti, come specificato dal pm nella requisitoria. Il Pubblico Ministero Francesco Minisci aveva sottolineato come fossero “inoppugnabili” i riscontri al fatto che il giorno prima della morte di Del’imputato gli fornì l’eroina. Viene specificato da Leggo come avesse ...