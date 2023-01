Libero De Rienzo | il pm chiede la ' condanna a 13 anni' per il pusher che diede la droga all' attore

Open

La richiesta di condanna è chiara. Condannare a 13 anni di carcere Mustafa Minte Lamin, il gambiano di 33 anni, accusato di aver ceduto droga all'attore Libero De Rienzo, morto il 15 luglio del 2021 per un'overdose di eroina nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo, nella Capitale. Questa la richiesta al termine della requisitoria, davanti al giudice. Morte Libero De Rienzo, il pusher Mustafa Minte Lamin condannato a 8 anni per spaccio (ANSA) - ROMA, 18 GEN - E' stato condannato a 8 anni di carcere Mustafa Minte Lamin, il pusher gambiano di 33 anni, che cedette droga all'attore Libero De Rienzo, poi deceduto a causa di una overdose.