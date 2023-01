Agenzia ANSA

L'esercito libanese è in stato dinel sud del paese per una presunta violazione da parte dell'esercito israeliano della Linea Blu di demarcazione tra i due paesi. Lo riferisce l'agenzia governativa di notizie libanese Nna, ...... Iraq, Afghanistan e. Scontri a fuoco che hanno inciso una tacca sulle loro coscienze. I ... Ègelo e blackout in tutta l'Ucraina - guarda SALVO MA NON UMANO - Era salvo, ma si sentiva ... Libano: allerta per 'violazione' Israele della Linea Blu - Medio Oriente (ANSAMed) - BEIRUT, 18 GEN - L'esercito libanese è in stato di allerta nel sud del paese per una presunta violazione da parte dell'esercito israeliano della Linea Blu di demarcazione tra i due paesi.