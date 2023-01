(Di mercoledì 18 gennaio 2023) – A trent’anni dall’uscita nelle sale,diè un’opera cult con una colonna sonora diventata un classico e con la quale Jane Campion (nella foto) è la prima donna della storia del cinema a vincere la Palma d’Oro a Cannes. Per celebrare il trentennale, è in libreria da gennaio la prima monografia dedicata ala cura di Paola Besutti e Gabriele Marcello, nella collana I Miglioridella nostra vita edita da Gremese (pagine 152, 21 €). Unche ricostruisce la genesi del, il percorso della regista, talento internazionale dallo sguardo non convenzionale, i molteplici rimandi letterari e analizza la centralità della musica, protagonista e metafora di un’opera unica. Il trittico Jane Campion, musica e letteratura è il cuore pulsante del testo. Una pellicola densa ...

RomaDailyNews

'Fontana mi da'su come si gestiscono le cose. Ma ci sono quindicimila case vuote di proprieta' regionale e ...la Regione 'non sta intervenendo adeguatamente' e 'deve mettere in campo un...Le, condotte con il supporto di adeguati supporti didattici, saranno articolate in quattro ... 1 al 3°, posta elettronica: controllomicologico@asl.brindisi.it BrindisiOggi "Lezioni di piano" dal film al libro - RomaDailyNews (ANSA) - ROMA, 17 GEN - A trent'anni dall'uscita nelle sale, LEZIONI DI PIANO è un film di culto, il primo che ha fatto vincere nel 1993 ad una donna, Jane Campion, la prima Palma d'Oro a Cannes, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...