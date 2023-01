L' esultanza dei cc | ' ' L' abbiamo catturato' ' Come ti chiami? Matteo Messina Denaro' '

Agenzia ANSA

"Verdezero da Veleno, situazione". "Veleno da Verdezero: obiettivo identificato, lo abbiamo catturato". Sono i concitati secondi in cui i carabinieri del Ros comunicano ai colleghi che il boss Matteo ......gol Giovanni Simeone Coppa Italia, le pagelle di Napoli - Cremonese a cura di Fabrizio d'... Fabrizio Il diluvio universale su Napoli allo scoccarerigori Fatto - 6 BERESZYNSKI . Il ... L'esultanza dei carabinieri: ''L'abbiamo catturato''. Come ti chiami ... 'Verdezero da Veleno, situazione'. 'Veleno da Verdezero: obiettivo identificato, lo abbiamo catturato'. Sono i concitati secondi in cui i ..."Questa partita a livello personale mi pesa, come sapete ho un passato in rossonero quindi ci tengo a far bene come in tutte le partite: non penso di esultare se dovessi segnare contro il Milan". Avev ...