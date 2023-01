L' esempio immortale del guerriero indomito che non piega più le ginocchia

il Resto del Carlino

Vedremo, chissà! Intanto lo ringraziamo per il suoche i giovani dovrebbero raccogliere molto più di quello di un Kyrgios. Da formichina umile il mancino di Maiorca è diventato un gigante e ...In alcuni casi, adi social media, il tempo necessario per risolvere i problemi che ne derivano può essere di decenni, ammesso che vengano mai risolti. Non per niente le parole di Ian Malcolm,... Antonio Monda: "Racconto i film che hanno reso immortale New York" Che pena cominciare la giornata con le tremende immagini del guerriero ideale del tennis così lento, passivo, quasi inerme, senza gambe, lui che ...Pelé è morto, la star del calcio verrà sempre ricordata come una leggenda assoluta, mentre la sua memoria è resa immortale dal cinema ...