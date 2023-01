L' eredità anche a loro Chi spunta nel testamento di Pelé

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'diandràai nipoti «segreti». Una quota dei tredici milioni di sterline lasciati dal calciatore brasiliano dovranno essere divisicon Octavio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento. La mamma, Sandra Regina, è la figlia chenon ha mai voluto riconoscere nonostante il test del Dna lo certificasse come padre. Nelil tre volte campione del mondo si è, però, ricordato lei. E l'ha inserita tra gli eredi insieme agli altri sei figli. Ma Sandra, frutto di una storia d'amore con una donna delle pulizie, è morta di tumore nel 2006. Così, un giorno prima di morire il 28 dicembre scorsoha voluto incontrare i due nipoti «segreti». A cui ora potrebbe andare parte del patrimonio del campione. Che, invece, aveva riconosciuto ...

