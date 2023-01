L’epidemia di tumori e quella di disinformazione

Leggi su butac

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Siete in tanti negli ultimi giorni ad averci segnalato un contenuto che evidentemente sta diventando virale su più canali. Stiamo parlando di un articolo sul blog dell’oncologa Patrizia Gentilini ospitato dal Fatto Quotidiano. Articolo dal titolo: L’aumento dei casi di cancro è una notizia che allarma: ecco la mia analisi Da quell’articolo, diventato molto virale, e su cui Il Fatto Quotidiano guadagna svariati soldini (risultano ben undici contenuti pubblicitari secondo AdBlock: per capirci, sempre AdBlock nell’articolo che state leggendo in questo istante ne rileva due) sono usciti altri pezzi, su altri siti, tutti partendo sempre dall’articolo del FQ e dall’analisi della dottoressa Gentilini, oncologa iscritta all’Ordine dei Medici e chirurghi di Forlì e Cesena dal 1976, alcuni anche intervistandola direttamente in maniera che potesse spiegare più ampiamente la sua opinione. Noi ...