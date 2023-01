Leonardo Tano | nuovo traguardo e foto da modello – Rocco Siffredi fiero | “Ecco cosa ha preso da me”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Negli anniha fatto conoscere in più occasioni al suo pubblico i figli Lorenzo e. Ospitate in tv nei programmi di Barbara d’Urso, in radio e diverse interviste in cui l’attore ha parlato dei suoi ragazzi e si è dettodi loro. In questi mesi il figlio più piccolo è tornato a far parlare di sé perché è diventato uned ha posato per dellemolto, molto interessanti. Questa settimana peròè finito sulle pagine di diversi quotidiani perché ha vinto i 60 ostacoli al Meeting di Ancona. Il tempo è stato ottimo: 7?87, sarebbe stato il risultato migliore per l’Italia, ma il ragazzo gareggia per l’Ungheria. E proprio in questi giorniha parlato a La Repubblica ...