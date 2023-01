L’elegante armonia Art Nouveau delle opere di Valérie Arvalys | dove la materia incontra la raffinatezza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La tendenza a osservare l’equilibrio estetico inteso come connessione tra forma esteriore e intensità dell’aprirsi alla bellezza straordinaria del quotidiano, sembra aver perduto la sua importanza in un mondo creativo contemporaneola priorità è quella di osservare, contestare, opporsi alla realtà del vivere oppure, al contrario, rinunciare a qualsiasi attinenza con l’osservato per tendere verso le inquietudini o le sensazioni più profonde che poco spazio lasciano al gusto verso l’figurativa. Tuttavia esistono alcuni artisti, originali e coraggiosi, che scelgono di portare avanti alcune tematiche teorizzate nel secolo scorso adeguandole alla propria personalità espressiva e introducendo le innovazioni dei movimenti successivi allo stile prescelto ma precedenti al proprio inizio creativo. La protagonista di oggi sceglie di compiere un ...

Architectural Digest Italia

... un animale tranquillo, gentile,e fortunato che fa ...'istituto Confucio, per statuto, ha come presidente il rettore dell'... antiche arti marziali che esprimonodella natura, ...I capi del prossimo inverno vivono già in perfettacon la ...'universo outdoor, i materiali performanti e la funzionalità ... diventa piùe urbano, in pelle trattata e sfumata, mentre ... Inverno in Spa: 10 indirizzi in Italia per iniziare l’anno in bellezza