Leggings | felpa con cappuccio e maxi-cardigan | «Look che urlano ‘madre che porta i bambini a calcio’» ha scritto lei su Instagram La risposta? «Noi mamme che portiamo i ragazzi a calcio non siamo tutte vestite come delle scappate di casa»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Parola d’ordine: comfort. Sembra essere proprio questo il trend seguito da Aurora Ramazzotti per il suoin gravidanza. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è incinta: aspetta, infatti, il primo figlio da compagno, Goffredo Cerza. Da sempre molto attiva sui social, Aurora ama condividere con i follower tanti momenti della sua giornata in cui mostra anche il suo nuovo abbigliamento da giovane donna in dolce attesa. E, proprio questo, è stato criticato da alcune. Aurora ...

Io Donna

... maglioncini v - neck abbinati a joggers in, cappotti e coach jackets su giacche e cardigan, ...- accostati a riferimenti dal mondo sport americano - hoodie da quarterback con underwear e,...Calzedonia,a zampa. Prezzo: 29,95 su calzedonia.com In alternativa c'è sempre la ... quindi i modelli con i tasconi, e i joggers insono stati celebrati da tutti i brand e apprezzati da ... «Vestita come una scappata di casa»: Aurora Ramazzotti criticata per il look premaman L'alternativa ai pantaloni più popolare e amata dalle donne, i leggings sono comodi e confortevoli, perfetti per quando abbiamo bisogno di vestirci in modo pratico senza rinunciare a stile e coolness.