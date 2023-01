Lega Serie A | assemblea fissata per il 26 gennaio | si parlerà dei diritti tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) LaA ha convocato una nuovaper giovedì 26, alle ore 9.15 in prima convocazione e alle 11.15 in seconda convocazione per discutere di unadi temi all’ordine del giorno. Presso la sede di via Rossellini a Milano, i presidenti dei club del massimo campionato, tra le altre cose, parleranno deitv del triennio 2024-2027 e, a sorpresa, anche dell’attuale triennio. SportFace.

Fcinternews.it

...ragazzi allenati da coach Lorenzo Simeon troveranno la seconda forza del Girone Bianco della...Italia A3 tra Abba Pineto e Monge - Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della...'SERVONO RIFORME' - 'Da quando laA è unaunica, quasi 100 anni, in quasi 100 anno hanno giocato solo 68 squadre. Alcune di queste davvero di passaggio. In questo ragionamento di accesso, ... Supercoppa, Socios.com e Lega Serie A metteranno a disposizione dei possessori di token i palloni dei... Sono nove gli squalificati dal Giudice Sportivo, tutti per un turno, dopo la 20a giornata della Serie BKT. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla Lega. “Il Giudice Sportivo cons. Germana Pa ...Ex calciatore professionista: 19 presenze in A, oltre 100 in B. Vice di Delneri all’Udinese in A e vanta esperienze in Lega Pro e in D.