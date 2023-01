Infobetting

...(Campionato greco) - MOLA 20.00 Milan - Inter (Supercoppa Italiana) - CANALE 5 20.30 Foggia - Juventus Next Gen (Coppa Italia Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL 20.45City (FA Cup)...1 (ore 20.45) Match valido per i trentaduesimi di finale di FA Cup. Ilmilita in Premier League ed é quindicesimo con 17 punti. Il,, invece, é ventunesimo a quota 29 in ... Leeds-Cardiff (FA Cup, 18-01-2023 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici Rovers held talks with a number of clubs about deals this month but are hoping to make progress in the third week of the of the window. Talks have been held with Hibernian over central defender Ryan ...Jesse Marsch concedes there is "pressure" on his future as Leeds United manager right now in the wake of a poor run of results at Elland Road.