Lecco | controlli su strade | 70 contravvenzioni e 4 sanzioni per guida in stato di ebbrezza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Circa 290 persone e 253 veicoli identificati, 79 persone sottoposte ad alcol test e 4 conducenti sanzionati perindi alterazione psicofisica di seguito all'assunzione di sostanze alcoliche. E' il bilancio deieffettuati dalla polizia stradale dinel fine settimana appena trascorso. Mirati servizi di prevenzione e controllo si sono svolti in particolare nei giorni 13, 14 e 15 gennaio, nelle fasce serali e notturne, sulla statale 36, principale arteria di transito del nord Italia e sulle principali arterie provinciali con l'impiego di più pattuglie. In tutto sono state elevate più di 70al Codice della strada.

