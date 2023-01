Leao | la trattativa per il rinnovo con il Milan è in stallo Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sulladello Sport un approfondimento sullaper ildicon il. Dopo un periodo in cui sembrava che l’affare avesse subito un’accelerata, scrive la rosea, c’è di nuovo una fase dinon accelera. E restano sempre da risolvere gli stessi problemi: il rapporto economico esistente tra gli agenti del portoghese e la clausola. Se non si chiuderà in fretta, sarà probabile la cessione dell’attaccante rossonero sul mercato estivo. “Iisti sanno che ilè sempre un tema attuale ma per il derby non si preoccupano:non si farà distrarre. Ilgli ha fatto una proposta non lontana dai 7 milioni e punta a risolvere tutto entro gennaio. Rafa nelle ...