Le spettacolari e drammatiche immagini dall’alto dell’esondazione nella Valle Telesina Video

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Leriprese con un dronedel Calore nell’area adi Solopaca danno la dimensione di quanto sia stata copiosa la pioggia caduta nelle scorse ore e di quanti danni abbia arrecato alle colture della zona, in gran parte vitivinicole ma non solo. L’interasta soffrendo grandi disagi, ma anche inVitulanese, nel Fortore, nel Beneventano i disagi e i danni determinati dal maltempo sono davvero tanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

Sulla terraferma è in corso la guerra civile con tutte le sueconseguenze, mentre su ... Il suo paesaggio ha scorci davvero, come le acque turchesi di Keem Beach , baia ad ovest ...... ma che Aaron cesella poco per volta rivelandone il carattere, le motivazioni e le... i toni epici e il pathos drammatico delle sceneggiature con tavolenell'impianto visivo e ... Le spettacolari e drammatiche immagini dall'alto dell'esondazione ... Il buon Gabriele Laurino si è tuffato nell'universo action ruolistico di Dragon Ball Z Kakarot per cimentarsi nelle sfide offerte dal DLC con Bardock ...Milano, giugno 1968. Per i giovani allievi attori erano i giorni del diploma conferito dalla “Scuola d’arte drammatica Piccolo Teatro di Milano”. L’attestato da appendere in casa della mamma era firma ...