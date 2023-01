Le sfide della transizione energetica | Graded al meeting del Coalition for Action di Irena

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), azienda napoletana del settore energia, ha partecipato alannuale delfordi, l’International Renewable Energy Agency che si è tenuto ad Abu Dhabi. Una strategia d’azione per il 2023 con l’obiettivo di rendere sostenibilità ecapisaldi delle scelte economiche e politiche che le classi dirigenti assumeranno nei prossimi anni.

