Calciomercato.com

Questo dimostra quello che abbiamo scritto spesso su queste: un eccesso di un oscillatore ... Dal punto di vista settimanale, entro leore di contrattazione si dovrebbe risalire al rialzo. ...... perlomeno, al termine del primo romanzo non ha ancora compiuto il secondo anno di età, costituendo per le quattrocentosessantache lo compongono più un oggetto della storia narrata che il ... Prime pagine 17 gennaio: Milan-Inter verità, battaglia Juve. Dybala raddoppia la Roma, Udinese americana, Ilic al Toro StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Tragedia in centro, donna travolta e uccisa.Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli che si fa eliminare dalla Cremonese in Coppa Italia: "Amaro Napoli. Azzurri fuori dalla Coppa Italia, p ...