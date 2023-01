Le previsioni per il 2023 della Nostradamus di TikTok | “Un personaggio molto famoso finirà in carcere | Harry e Meghan avranno il terzo figlio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Paris Hilton avrà un, così come il principee Megan Markel, Ariana Grande e Jennifer Lawrence”. E ancora: “Rihanna ed Ed Sheeran pubblicheranno un nuovo album. Una famosa band K-Pop si scioglierà e Selena Gomez avrà una relazione con qualcuno sconosciuto”. La chiamano ladi, ma Hannah Carroll sembra più l’incrocio tra un tabloid australiano e Wanna Marchi. Comunque la pensiate, però, la signorina ha appena pubblicato urbi et orbi le sue “predizioni” per il. Polpo Paul scansate, insomma. La ventenne Carroll che l’anno scorso ha lanciato ventottoper il 2022, centrandone una dozzina, tra cui la morteRegina Elisabetta che in fondo un suo 20-30% di probabilità poteva anche avercelo senza particolari poteri sensitivi, ...