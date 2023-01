Le pinze dei freni | alcune informazioni utili

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ledei, anche semplicemente chiamatefreno, fanno parte del sistema frenante dell’automobile ed assolvono al compito di far premere le pastiglie deisulla superficie del rotore in modo da far rallentare o arrestare la vettura. Le ruote dell’auto sono infatti attaccate a dei dischi in metallo, o rotori, i quali girano in contemporanea con le ruote. Le, sorreggendo le pastiglie dei, nelle manovre di rallentamento e di arresto dell’auto fanno in modo che si crei con i rotori quell’attrito necessario per compiere le suddette manovre. Da un punto di vista prettamente tecnico la pinza del freno è composta dall’insieme dei componenti che sostengono e muovono le pastiglie dei(pistoni o cilindretti, solitamente realizzati in alluminio ...

