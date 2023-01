' Le parole di Hurbinek' | al via la dieci giorni per risvegliare la memoria - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Le parole di Hurbinek, progetto ideato per la città di Pistoia da Massimo Bucciantini e sostenuto da Fondazione Caript, promosso da Uniser, con la collaborazione di Teatri di Pistoia, Istituto storico. Anteprima eccellente con Ottavia Piccolo a Palazzo de' Rossi che leggerà brani tratti da "La tregua" di Primo Levi. Fino al 29 gennaio seguiranno lezioni civili, incontri, spettacoli e laboratori.