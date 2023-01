Le medicine al Milan | Brescia e Verona e le flebo ‘rosa’ | adesso è allarme

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E’ sempre piùnel mondo del calcio, continuano ad arrivare rivelazioni sulle presunte sostanze assunte soprattutto da ex calciatori nel corso della carriera. Due ex calciatori come Mihajlovic e Gianluca Vialli sono morti a causa di gravi malattie, la leucemia e il tumore al pancreas. Le dichiarazioni di ex calciatore hanno scatenato le discussioni, non sono passate inosservate le frasi di Dino Baggio e Walter Sabatini. E’ arrivata un’altra rivelazione da parte di Florin Raducioiu. E’ stato un attaccante classe 1970 e protagonista anche con la Nazionale della Romania. Nel corso della carriera ha indossato tante maglie, in Italia e all’estero: Dinamo Bucarest, Bari,, Espanyol, West Ham, Stoccarda, Monaco e Créteil-Lusitanos. Le dichiarazioni L’ex calciatore ha affrontato il delicato ...