Le flebo rosa di Raduciou | le medicine di Brambati | l’urlo del mondo del calcio che adesso trema per il doping

Corriere dello Sport

L'onda si allarga. Dopo Dino Baggio, altri calciatori ammettono di aver paura. Per gli effetti del doping, o di qualcosa di simile. "Facevocon un liquido, lo ricordo perfettamente. Lo ammetto ho anche preso delle medicine. Chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per saperne di più e capire cosa ho preso negli anni in cui ...'Facevocon un liquido, lo ricordo perfettamente. Lo ammetto, ho anche preso delle medicine. Chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per saperne di più e capire cosa ho preso negli anni in cui ... Raducioiu shock: "Facevamo flebo con liquido rosa, ora dico tutto" Dino Baggio ha parlato della scomparsa di Gianluca Vialli e ha lanciato preoccupanti timori su doping e sostanze assunte dai calciatori negli anni ’90. Dino Baggio ha paura dopo la morte di Vialli: ...Dopo le parole di Dino Baggio ("voglio sapere quali sostanze chimiche mi davano quando giocavo") altri ex del pallone confessano i loro timori e rivelano l'assunzione di sostanze di cui non sapevano n ...