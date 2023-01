Le flebo rosa di Raduciou | le medicine di Brambati | l’urlo del mondo del calcio che adesso trema per il doping

Corriere della Sera

'Facevocon un liquido' 'Ho preso delle medicine e ora chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per capire di più , per sapere che medicine ho preso lì, ma anche a Milano e a Verona', ...... Verona, Brescia e Milan, attualmente 52enne, ha parlato durante la trasmissione "Sport Report" proprio per testimoniare cosa succedeva in quel periodo: "Facevocon un liquido. Lo ammetto, ... Raducioiu dopo Dino Baggio: «Flebo con liquido rosa». Brambati: «Micoren come caramelle» L'ex difensore di Bari, Torino e Palermo neli Anni 80 e 90: "Devono dirci cosa ci iniettavano in corpo prima delle partite. Prendevamo farmaci che ..."Prendevo il Micoren come fossero caramelle", ha dichiarato Massimo Brambati, mentre Florin Raducioiu ha ammesso di aver fatto "flebo con un liquido rosa".