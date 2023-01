Le 8 borracce di design | trendy e soprattutto green

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il trend della primavera / estate 2023 per chi fa movimento e/o è sempre in viaggio sarà certamente il restare idratati; dicendo stop alle bottigliette di plastica usa e getta, sì alledi: perché la classe non è acqua! Un accessorio da portare con sé come lediche vi presentiamo in questo articolo sono un must-have per l’uomo di classe. Belle, pratiche e,fanno bene all’ambiente: sono le. Su come trattarle, per evitare antipatici incontri con virus e batteri, vi abbiamo già dato un prezioso vademecum per bere in sicurezza. Prima di tutto il materiale. Plastica sì, purché bio Stabilito se le preferiamo in vetro infrangibile o in acciaio o in ...