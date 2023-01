Le 10 migliori maglie speciali del Napoli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In occasione della partita di Coppa Italia contro la Cremonese ilha presentato una maglia con stampato un bacio sopra. Un modo elegante per celebrare il ritorno del re delle salvezze, Davide Ballardini, ma soprattutto San Valentino, la festa degli innamorati. Il concetto l’avete capito: ilè il primo grande amore. È la sesta diversa maglia presentata in questa stagione, la terza speciale dopo quelle di Halloween e Natale, è difficile tenere il conto. A fine stagione ledovrebbero essere 12 o 13, ma è una stima ipotetica. La strategia di Emporio Armani la conosciamo dallo scorso anno: buttare fuori tantissime, riempire il mercato di edizioni, spesso legate in modo goffo al calendario dell’anno (chi ha bisogno di una maglia da calcio che celebra San ...

L'Ultimo Uomo

Ha vissuto leannate sotto il profilo realizzativo in D, dal 2017/18 al 2019/20, realizzando complessivamente 35 gol con ledel Lumezzane e del Sondrio. Nuovamente in C, ha indossato ...Ha vissuto leannate sotto il profilo realizzativo in D, dal 2017/18 al 2019/20, realizzando complessivamente 35 gol con ledel Lumezzane e del Sondrio. Nuovamente in C, ha indossato ... Napoli, la maglia di San Valentino e le migliori maglie speciali L’SSC Napoli presenta in collaborazione con EA7, la maglia limited edition dedicata a San Valentino, disponibile da martedì, 17 gennaio, anche ...