Lazio | infortunio Immobile preoccupa | arriva un nuovo attaccante

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Domenica scorsa laha trovato la prima vittoria del 2023. Dopo una sconfitta, a Lecce per, e un pareggio, subito in rimonta contro l’Empoli in casa, a Reggio Emilia laè tornata a vincere. Se Maurizio Sarri e i tifosi biancocelesti possono essere felici per la vittoria non possono essere altrettanto felici per l’di Ciroto al 15? proprio contro il Sassuolo. Laora è alla ricerca di un suo sostituto che potrebbere dal mercato o potrebbe essere trovato già in rosa., lacerca un sostituto (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)Nella domenica agrodolce dellanon ha deluso le aspettative sicuramente Mattia Zaccagni, che dal ...