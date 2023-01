Lazio-Bologna | Patric | “Sappiamo cosa rappresenta per noi la Coppa Italia”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il difensore della Lazo,, alla vigilia degli ottavi di2022/2023 contro il, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del canale tematico del club biancoceleste: “tuttilaper noi negli ultimi anni, per le soddisfazioni che ci ha dato. E’ una competizione in più, ed è sempre bello portare a casa un titolo. In partite secche può succedere di tutto, lo abbiamo visto in Napoli-Cremonese e Torino-Milan. Dopo la sosta non eravamo ripartiti nella maniera giusta. La vittoria col Sassuolo, una squadra sempre difficile da battere, è stata fondamentale per stare attaccati all’alta classifica”. La sfida dell’Olimpico di domani sarà un’altra occasione per ricordare un ...

Commenta per primo Vietato considerarla un ripiego. La Coppa Italia per laè un obiettivo a cui pensare una partita alla volta. Lo ha detto oggi Patric intervenuto in ...- "Nelle partite ...Parola del difensore dellaPatric alla vigilia della sfida colall'Olimpico. Per arrivare in fondo al torneo sarà necessario non fare errori, sottolinea il difensore catalano, ... Lazio-Bologna, Thiago Motta: “Biancocelesti forti anche senza Immobile” Questo pomeriggio, a ventiquattro ore dalla sfida con il Bologna in Coppa Italia, Patric ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio ...In seguito alla rifinitura nel centro sportivo di Formello, la Lazio ha pubblicato le parole di Patric in vista della sfida di Coppa Italia. Ecco come si è espresso il difensore spagnolo ...