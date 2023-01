L' avvertimento di Lavrov all' Italia | Sorpreso che Attacco al fronte anti-russo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) "La rapidità con cui l'si è spostata non solo nel campo di coloro che hanno aderito alle sanzioni, ma nel campo dei leader del, almeno sotto il precedente governo, è stato in qualche modo sorprendente per noi". Il ministro degli Esteri, Sergei, nel corso di una conferenza stampa, dedica un passaggio all'e alla sua posizione sulla guerra in Ucraina. “Mi piacciono glini, sono molto simili ai russi, e ai russi piace il modo di vivereno. Non riesco a vederli come gente che costruisce muri e barriere. L'atteggiamento di scontro (con Mosca, ndr) è stato imposto all'Europa“, e quindi anche all', che è diventata “uno dei leader nel...