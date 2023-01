Lavrov | ' Zelensky fa proposte ' irrealistiche' sulla pace

Agenzia Nova

Il presidente ucraino ha invece annunciato che "presto" la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà a Kiev e il Consiglio Supremo di Difesa ha ribadito l'impegno dell'Italia a ...Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto che 'colloqui con Volodymyr Zelensky sono fuori questione' e che l'occidente fa solo 'chiacchiere'. 'La Russia è pronta a valutare ogni seria proposta occidentale di negoziato sull'Ucraina'. Lavrov esclude si possa discutere "su iniziative di pace bizzarre per la risoluzione del conflitto in Ucraina".