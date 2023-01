Lavrov sull’Italia | una masterclass di propaganda stantia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il ministro degli esteri della Federazione Russa, Sergei, ha accusato l’Occidente di muovere guerra alla Russia cercando una “soluzione finale”, ovvero paragonando questo sforzo allo sterminio nazista degli ebrei. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha immediatamente rigettato le affermazioni di, bollate come prive di senso. Durante la stessa conferenza stampa, il ministro si è lamentato della “velocità con cui l’Italia si è spostata non solo nel campo di coloro che hanno aderito alle sanzioni, ma nel campo dei leader del fronte anti-russo, almeno sotto il precedente governo”.ha poi aggiunto di essere rimasto “perplesso” queste scelte italiane. Successivamente si è lasciato andare a un commovente discorso: “Mi piacciono gli italiani, sono molto simili ai russi, e ai russi piace lo ...

