Lavrov | contro i russi soluzione finale | noi come gli ebrei ' Sorpresi dall' Italia'

AGI/Vista - "Gli Usa e i suoi alleati vogliono mettere in pratica una soluzione finalela Russia come Hitler per gli ebrei". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Sergheiin conferenza stampa a Mosca. ZvedzaGli Stati Uniti e i suoi alleati vogliono mettere in pratica " una soluzione finale "la Russia " come Hitler per gli ebrei ". Parola di Sergejche, nel corso della sua prima conferenza stampa dell'anno, ha fatto il punto sul 2022 e fissato gli obiettivi della Russia in ... Russia: Lavrov, contro di noi soluzione finale come per ebrei (Liberoquotidiano.it) Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha paragonato la politica degli Usa e dei loro alleati nei confronti della Russia alle azioni di Adolf Hitler: "Vogliono mettere in ...(Tiscali Notizie) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev "Gli Usa e i suoi alleati vogliono mettere in pratica una soluzione finale contro la Russia come Hitler per gli ebrei". Lo ha detto il ...